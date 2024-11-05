Перепады погоды травмировали десятки орловцев

5.11.2024 | 15:13 Новости, Общество

Число таких пациентов резко выросло.

Фото: ИА “Орелград”

Только сегодня в первой половине дня в травмпункт больницы Семашко обратились 28 человек. Накануне за весь день их было 35, что тоже является высоким показателем. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

В основном, пациенты получили травмы (переломы и ушибы) из-за падений на улице. Причиной падений стали погодные условия.

На выходных в Орловской области прошли дожди и выпал первый обильный снег. В результате похолодания улицы покрылись наледью. Очевидно, справиться с этой проблемой удалось не повсеместно.

Тем не менее, на заседании областного правительства глава профильного департамента Алексей Субботин заявил, что проблема решается в плановом порядке. В ближайшие дни в области ожидается резкое потепление.

ИА «Орелград»


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