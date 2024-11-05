Орловец Владислав Ивкин стал призёром Первенства мира по шашкам

Соревнования проходят в Турции.

Первенство проводится именно среди юношей и девушек. В нём участвуют около 150 спортсменов из 17 стран мира.

Юный орловец Владислав Ивкин выступает в составе сборной России. На данный момент он является кандидатом в мастера спорта.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, Ивкин набрал 11 из 14 возможных очков и стал третьим, уступив первое и второе место только по дополнительным показателям. Такого результата орловец добился в молниеносной программе.

Ранее другой орловский шашист, Никита Волков, становился победителем Первенства мира шесть раз, а также получил звание международного мастера спорта.

ИА «Орелград»