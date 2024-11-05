Снегопад ликвидировали «без сбоев», уверены чиновники

5.11.2024 | 11:45 ЖКХ, Новости

Зимнее содержании дорог осенью обсудили на правительстве Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Заседание состоялось 5 ноября. В выходные в регионе выпал обильный снег и подморозило. По словам члена правительства Орловской области – руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта Алексея Субботина, на дорогах работало более 200 единиц техники, ликвидируя последствия непогоды.

«За сутки израсходовано 2183 тонны противогололедных материалов. Все маршруты пассажирского транспорта, школьных автобусов обработаны. <…> Отрабатываем в плановом порядке, каких-то существенных сбоев и перебоев за истекшие сутки не происходило», – отметил Алексей Субботин.

По словам мэра Орла Юрия Парахина, ночью на уборку областной столицы вышли 26 единиц техники, днем усилились до 56. Тротуары также расчищали 56 человек.

Отметим, на неделе ожидается потепление до 10 градусов.

ИА “Орелград”


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