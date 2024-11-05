В Орле нашли печать внука богатыря Добрыни Никитича

Это произошло во время археологических работ.

Они ведутся в районе парка «Орловская крепость» – уже несколько лет подряд. В этом году археологи работали здесь с 15 сентября по 30 октября.

Удалось найти около 700 ценных предметов. Один из них — это личная печать, возможно, принадлежавшая воеводе Путяте Вышатичу, который считается внуком русского богатыря Добрыни Никитича. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель экспедиции – специалист института археологии Российской академии наук Олег Радюш.

Известно, что печать-пломба представляет собой круглый предмет из свинца. Её диаметр – около одного сантиметра. На одной стороне печати оттиснут герб Рюриковичей, на другой стороне — буква «П».

Сообщалось, что все находки, сделанные на последних раскопках, передадут в Орловский краеведческий музей. Также по итогам последних исследований планировалось организовать общедоступную выставку — в начале следующего года.

ИА «Орелград»