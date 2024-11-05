В Орловской области нашли сомнительную плотину

5.11.2024 | 16:17 Закон и порядок, Новости

Это стало поводом для судебного разбирательства.

Фото: ИА «Орелград»

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Нарушение установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Его допустил собственник плотины, расположенной на реке Неручь. Строение находится в Свердловском районе в деревне Васильевка.

Оказалось, что собственник в положенный срок не разработал и не представил в уполномоченный орган декларацию о безопасности плотины. Ведомство направило в суд соответствующий иск.

Заводской районный суд Орла удовлетворил требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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