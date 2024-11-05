В Орловской области нашли сомнительную плотину

Это стало поводом для судебного разбирательства.
Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.
Нарушение установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Его допустил собственник плотины, расположенной на реке Неручь. Строение находится в Свердловском районе в деревне Васильевка.
Оказалось, что собственник в положенный срок не разработал и не представил в уполномоченный орган декларацию о безопасности плотины. Ведомство направило в суд соответствующий иск.
Заводской районный суд Орла удовлетворил требования.
«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.
ИА «Орелград»