В Орловской области нашли сомнительную плотину

Это стало поводом для судебного разбирательства.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Нарушение установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Его допустил собственник плотины, расположенной на реке Неручь. Строение находится в Свердловском районе в деревне Васильевка.

Оказалось, что собственник в положенный срок не разработал и не представил в уполномоченный орган декларацию о безопасности плотины. Ведомство направило в суд соответствующий иск.

Заводской районный суд Орла удовлетворил требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»