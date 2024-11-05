Выездные бригады осмотрели около 750 орловцев

Врачи из областной столицы побывали в 18 районах.
Таковы предварительные итоги этого года. О них рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.
«Наибольший ажиотаж приезд врачей вызывал в Троснянском и Новосильском районах. Суммарно медики проконсультировали там более 140 пациентов», – отметили чиновники.
Подобная работа ведётся уже второй год. К пациентам из глубинки приезжают специалисты областной консультативной поликлиники. Специально к их приезду врачи районных больниц готовят списки тех, кто нуждается в помощи.
Как правило, в районы выезжают кардиолог и невролог. Эти специальности наиболее востребованы. Иногда, при наличии такой необходимости, бригаду дополняют офтальмолог и эндокринолог.
Пока что работа продолжается. В этом месяце запланированы выезды в Дмитровск (14 ноября) и Болхов (21 ноября).
ИА «Орелград»