Чиновники нашли 20 незаконных гаражей в Северном районе Орла

Территориальным управлением составлены уведомления о фиксации.

Самовольно установленные объекты расположены на земельном участке в районе дома №2 по улице Кузнецова (кадастровый квартал 57:25:0040227). Это 19 металлических гаражей и два контейнера. Также вне закона ограждение из листов шифера, расположенное на улице Михалицына, в районе домов 57-59.

Уведомления размещены на самовольно установленных объектах, произведена фотофиксация.

Далее, в соответствии с постановлением администрации города Орла «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов», последует требование о добровольном сносе. Если собственники не откликнутся, администрация найдет подрядчика и выполнит демонтаж. Расходы на него попытаются взыскать с владельцев объектов.

ИА “Орелград”