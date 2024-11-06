Орел борется с захватчиками земли на Автовокзальной улице

6.11.2024 | 13:23 Новости

Администрация заявила о необходимости демонтировать заборы.

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Территориальное управление по Заводскому району информирует о необходимости добровольного демонтажа нестационарных объектов до 9 ноября для собственников заборов, самовольно установленных в районе домов № 44-48 по улице Автовокзальная, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020706:41, государственная собственность на который не разграничена. Схемы размещения объектов прилагаются.

В связи с отсутствием информации о собственниках, уведомления о фиксации самовольно установленных нестационарных объектов размещены непосредственно на заборах. Судя по схемам, площадь захваченной земли около 900 кв. м.

ИА “Орелград”

 

 


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