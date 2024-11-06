В Орле ещё не разгребли последствия выходных

6.11.2024 | 13:40 Новости, Происшествия

Они выдались ветреными и снежными.

Фото: Администрация Орла

«Спецавтобаза» продолжает выезжать на вызовы и убирать упавшие деревья. Они поступают до сих пор. Известно примерно о 30 таких случаях (за все эти несколько дней).

Работники «Спецавтобазы» распиливают стволы и вывозят с мест древесину и ветки. Особо сложные заявки берут на себя сотрудники Управления МЧС по Орловской области.

В администрации Орла пояснили, что в случае, если падение дерева произошло на дворовой территории, в первую очередь надо обращаться в свою управляющую компанию.

Ранее стало известно, что перепады погоды травмировали десятки орловцев. Число таких пациентов резко выросло.

ИА «Орелград»


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