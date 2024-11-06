Экс-директор центра соцобслуживания получила условный срок

6.11.2024 | 15:01 Закон и порядок, Новости

Орловчанку признали виновной в особо крупном мошенничестве.

Фото: vk.com/depnadzororel

На скамье подсудимых оказалась экс-директор бюджетного учреждения Орловской области – «Центра социального обслуживания населения Дмитровского района». Дело рассматривалось в Дмитровске.

Орловчанку признали виновной по двум эпизодам мошенничества, совершённого в особо крупном размере. Установлено, что в период с 2019 по 2024 годы она, действуя вместе с главным бухгалтером учреждения, похитила бюджетные средства. Общая сумма составила 1 миллион 270 тысяч рублей.

Деньги незаконно перечислили на лицевые счета дочери тогда действующего, а сейчас бывшего директора. Её фиктивно трудоустроили в центр на должность инженера – электронщика.

Также орловчанка оформила на фиктивную работу свою свекровь и своего бывшего супруга. Они незаконно получили около 1 миллиона 200 тысяч.

Суд приговорил мошенницу к трём с половиной годам условного лишения свободы, оштрафовал на 700 тысяч рублей и запретил занимать должности на государственной службе в течении ближайших трёх лет. Что касается соучастницы преступлений, главбуха центра, то её судебный процесс пока не окончился.

Делом занималось Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области. Его возбудили на основании материалов деятельности региональных управлений ФСБ и МВД России.

Об этом сообщили в СУ СКР по Орловской области.

ИА «Орелград»


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