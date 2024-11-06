В орловском депздраве прокомментировали ДТП со «Скорой»

Медицинский автомобиль врезался в памятник Дзержинскому.

Авария произошла в областном центре сегодня утром.

Пока вопрос о том, кто будет восстанавливать пострадавший автомобиль «Скорой помощи», остаётся открытым, пишет «Орёлтаймс». В Департаменте здравоохранения Орловской области СМИ пояснили, что виновником ДТП могут признать как водителя другой машины, не уступившего дорогу, так и водителя «Скорой».

В первом случае медицинский автомобиль приведут в порядок за счёт страховой компании. Во втором — уже за счёт станции Скорой медицинской помощи. Однако учреждение имеет право обратиться в суд и попытаться взыскать с виновника ДТП понесённые расходы.

Предварительно в полиции рассказали, что легковой «Ниссан», который ехал по Салтыкова-Щедрина, не уступил дорогу «Скорой», передвигавшейся по Полесской. Это и стало причиной аварии. Обе машины получили повреждения, однако среди людей никто не пострадал.

ИА «Орелград»