В Орле обсудили закупки для Росгвардии

Орловский губернатор провёл заседание оперативного штаба.

На нём обсудили актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе. В частности, на рабочей встрече орловских чиновников и глав управлений силовых служб говорили об атаках вражеских беспилотников и ракет.

Андрей Клычков отметил, что область продолжает поддерживать своих защитников в постоянном режиме. «Ежедневно формируем и отправляем гуманитарные грузы на фронт. Вчера, в День военного разведчика, бойцам бригады спецназа ГРУ, где служат и орловцы, передали мотоциклы, продукты питания и воду. Мы оказываем им помощь с самого начала СВО», – напомнил губернатор.

Также на заседании обсудили вопрос, связанный с закупкой спецсредств и оборудования для Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Орловской области. «Глава региона подчеркнул, что поддержка фронта будет продолжена», – сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловщины.

Ранее стало известно, что этой ночью над Орловщиной сбили ещё один БПЛА.

ИА «Орелград»