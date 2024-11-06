Мэр Орла объявил, что Колхозный мост готов на 75%

Юрий Парахин написал об этом в социальных сетях.

Реконструкция объекта ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполняет «Уваровская ПМК-22».

Как рассказал мэр, сейчас здесь продолжают протягивать линии связи. Также на мосту обустраивают гидроизоляцию на пролётных строениях. Кроме того, рабочие занимаются правым подходом к объекту (со стороны Колхозной улицы). «Уже приступили к установке железобетонных удерживающих боковых блоков «Нью-Джерси»», – указал Парахин.

Параллельно на Колхозном мосту устанавливают бордюры и поребрики, а также укладывают тротуарную плитку. С наступлением холодов работы не прекратятся. Подрядчик продолжит обустраивать перильное и барьерное ограждение, а также устанавливать опоры освещения.

Ежедневно на мосту трудятся около 60 рабочих. В их распоряжении имеются 13 единиц техники.

Ввод в эксплуатацию планируется в феврале будущего года.

ИА «Орелград»