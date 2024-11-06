В Орле разместили около 10 табличек с QR-кодами

Они должны повысить туристическую привлекательность города.

Считать код можно с помощью камеры мобильного телефона. После этого пользователь попадёт на портал «Орёл туристический», где размещается информация о достопримечательностях областного центра. Мобильное приложение с таким же названием доступно для бесплатного скачивания в магазинах App Store и Play Market.

Таблички разместили на исторических зданиях, а также наиболее популярных заведениях для досуга и отдыха. К середине текущего месяца в городе должны появиться ещё 20 таких табличек.

Работой занимается городское управление культуры. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее стало известно, что в Орле начали устанавливать домики для новогодней ярмарки.

ИА «Орелград»