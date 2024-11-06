Дом Калитиной уезжает из Орла в Петербург

Брёвна, из которых состояло здание, готовят к транспортировке.

Их уже грузят в фуру. Об этом рассказал первый заместитель председателя Совета народных депутатов, глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» Михаил Вдовин.

Брёвна перевезут в Петербург. Там с ними проведут необходимые реставрационные работы.

Сейчас домик, где жила прототип тургеневской героини, находится в долгосрочной аренде у IT-компании «Рубетек Продукт». Она взяла на себя обязательства по реставрации. Сами восстановительные работы осуществляет другая компания — из Петербурга.

«Хороший подарок ко дню рождения Ивана Сергеевича Тургенева», – отметил Вдовин.

Очередная годовщина со дня рождения писателя приходится на ближайшую субботу. В связи с этим в Орле состоится митинг поклонников Тургенева. Они встретятся в полдень у здания на Салтыкова-Щедрина, 21. Когда-то на этом месте стоял дом, где родился писатель.

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ИА «Орелград»