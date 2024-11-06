На Орловщине с нерадивых родителей взыскали 340 миллионов рублей

Статистику работы с алиментщиками раскрыли в службе судебных приставов.

В Орловской области за девять месяцев 2024 года в пользу несовершеннолетних детей судебными приставами было взыскано свыше 340 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 43 миллиона рублей больше, чем было за аналогичный период 2023 года. Такие сведения раскрыла пресс-служба регионального Управления ФССП. В ведомстве подчеркнули, что к должникам активно применяется весь спектр мер принудительного взыскания, предусмотренный законодательством.

«В отчетном периоде вынесено более 3000 постановлений об ограничении выезда должников по алиментам за пределы Российской Федерации, еще порядка 1700 должников данной категории ограничен выезд из Российской Федерации по другим исполнительным производствам, входящим в состав сводных исполнительных производств», – уточнили в Управлении ФССП.

Кроме того, в рамках исполнительных действий судебные приставы накладывают арест и обращают взыскания на счета, имущество и доходы должников, ограничивают их в праве управления транспортными средствами до погашения задолженности. Если должник официально трудоустроен, то взыскания производится прямо из его заработной платы – по постановлениям приставов бухгалтерии предприятий и организаций проводят необходимые удержания, причем приставы имеют право проверять действия бухгалтеров.

«В результате организации системной работы в Орловской области остаток исполнительных производств по алиментам, который находится на исполнении у судебных приставов, последовательно сокращается», – сообщили в УФССП. Тем временем в Орловском областном суде сообщили, что в первом полугодии 2024 года судами региона было рассмотрено 444 дела, возникающих из семейных правоотношений, в то время как в первом полугодии 2023 года было рассмотрено 521 такое дело.

«Незначительное снижение количества рассмотренных гражданских дел, возникающих из семейных правоотношений, в первом полугодии 2024 года по сравнению с 2023 годом (на 14,7 процента) обусловлено снижением количества исков, связанных с воспитанием детей и алиментными обязательствами родителей по содержанию детей», – уточнили в пресс-службе Орловского облсуда.

ИА «Орелград»