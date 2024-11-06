Клычков внес изменения в порядок создания и использования парковок

6.11.2024 | 12:33 ЖКХ, Новости

Губернатор Орловской области скорректировал майский документ.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

5 ноября внесены изменения в постановление правительство Орловской области № 343 от 16 мая 2024 года «Об утверждении Порядка создания и использования парковок (парковочных мест), в том числе на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Орловской области».

Так, пункт 7 следует изложить в новой редакции, где решение о создании парковок должно содержать: мероприятия по созданию парковки;  адрес (месторасположение) парковки; общую площадь; назначение парковки; условия размещения транспортного средства. Решение об использовании парковок на платной основе должно дополнительно содержать: дату начала использования парковок на платной основе; размер платы и порядок оплаты.

Напомним, в сентябре Андрей Клычков комментировал дебаты по поводу платных парковок в Орле. Губернатор заявил, что это перспективный план на будущее. Есть общероссийская программа, пояснил он. Есть и проблема  загрузки по знаковым местам в Орле.

«Но нужно создать альтернативные площадки, и потом уже все остальное», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”

 


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