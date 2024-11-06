Орловское предприятие нарушило закон 301 раз

Столько случаев зарегистрировали всего за два месяца.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, речь идёт о нарушениях в сфере карантина растений. «Рекордсменом» стало некое предприятие, которое занимается хозяйственной деятельностью в Колпнянском районе.

В августе и сентябре этого года оно доставило сахарную свёклу из Курской области в Орловскую. При этом предприятие не известило о поставках Россельхознадзор и не погасило карантинные сертификаты.

Это является нарушением федерального закона «О карантине растений», а также норм, утверждённых Министерством сельского хозяйства. В связи с выявленными фактами Россельхознадзор объявил юридическому лицу предостережения.

Ранее стало известно, что на Орловщину из ЕС ввезли уже 4 миллиона яиц.

ИА «Орелград»