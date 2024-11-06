На Орловщине у разрушенного храма освятили крест

Церемонию провёл протоиерей Виктор Титов.

Как рассказали в Орловской митрополии, речь идёт об Ильинском храме, который находится в Кромском районе на территории села Апальково. Церковь была построена в начале 19-го века, но не пережила 1930-е годы.

Благочинный храмов Троснянско-Кромского округа Виктор Титов освятил установленный здесь поклонный крест. Также он поблагодарил всех, кто пытается восстановить храм — несмотря на сложность этой задачи.

За возрождение церкви взялись местные жители. В августе этого года, протоиерей Виктор Титов отслужил в ней молебен.

Ранее стало известно, что орловский храм приютил икону с Донбасса.

ИА «Орелград»