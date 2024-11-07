Орлу удалось продать помещения в доме XIX века

7.11.2024 | 6:06 Новости, Экономика

Яркое здание находится на Московской улице.

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Дом №55 – памятник градостроительства и архитектуры местного (муниципального) значения. Администрация Орла выставила на аукцион два помещения на втором этаже общей площадью около 60 кв. м. Судя по фото, их состояние удручающее, однако сам дом выглядит чудно, учитывая, что его недавно избавили от штукатурки, открыв яркий кирпич.

Итоговая цена продажи – 4,4 млн рублей, что в 2,7 раза выше начальной. Победителем аукциона стал Валерий Иванович Зеновин.

ИА “Орелград”


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