Орловцев пытаются обмануть от имени первых лиц региона

6.11.2024 | 13:19 Важное, Криминал, Новости

Это делают через соцсети.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

О новой разновидности киберпреступлений рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Теперь мошенники, пытаясь похитить средства орловцев, выдают себя за первых лиц региона. Для этого они создают в соцсетях «зеркальные аккаунты» орловских чиновников.

Это копии настоящих личных онлайн-страниц госслужащих. Аккаунты содержат их реальные данные и фотографии и выглядят очень достоверно. Иногда мошенники, действуя от имени чиновника, пытаются ввести в заблуждение его подчинённых.

Мэрия просит орловцев быть бдительными и никому не сообщать свои личные данные и финансовые сведения. В том числе — номера карт, имена их владельцев, а также трёхзначные коды на оборотной стороне или коды, поступающие по СМС на номер, привязанный к карте.

«Помните! Сотрудники государственных структур и банков никогда не запрашивают такую информацию», – указали в городской администрации.

ИА «Орелград»


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