В Орле водитель сбил пешехода и уехал

Пострадавшего доставили в больницу.

Авария произошла накануне вечером в 18 часов 50 минут. Местом действия стал участок улицы Спивака у дома №74-Д.

33-летний пешеход пересекал дорогу в неположенном месте. Его сбил неизвестный человек, который передвигался на неустановленном автомобиле. Машина ехала со стороны Черепичной улицы в сторону Карачевского шоссе.

После этого автомобилист скрылся с места. Пешехода доставили в больницу имени Семашко, однако затем отпустили домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП.

ИА «Орелград»