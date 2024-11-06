В Орле водитель сбил пешехода и уехал

6.11.2024 | 13:01 Новости, Происшествия

Пострадавшего доставили в больницу.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла накануне вечером в 18 часов 50 минут. Местом действия стал участок улицы Спивака у дома №74-Д.

33-летний пешеход пересекал дорогу в неположенном месте. Его сбил неизвестный человек, который передвигался на неустановленном автомобиле. Машина ехала со стороны Черепичной улицы в сторону Карачевского шоссе.

После этого автомобилист скрылся с места. Пешехода доставили в больницу имени Семашко, однако затем отпустили домой.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП.

ИА «Орелград»


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