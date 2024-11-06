В Нарышкино продали автовокзал

Имущественный комплекс в орловском райцентре выставили на аукцион.

Собственник – муниципальное образование Урицкий район Орловской области. Лот включал нежилое здание (автовокзал) площадью 276,9 кв. м и земельный участок площадью 1 806 кв. м. Победителем электронного аукциона стала Глухова Эмма Анатольевна. Итоговая цена – 3 125 000 рублей, выше начальной на 625 тысяч рублей.

Право собственности на имущество переходит к покупателю с даты государственной регистрации права собственности, указано в проекте договора, опубликованном в ГИС «Торги».

ИА “Орелград”