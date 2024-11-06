В Орле начали устанавливать ярмарочные домики

6.11.2024 | 16:20 Новости, Общество

Торговля начнётся с 25 декабря.

Фото: newsorel.ru

Шале размещают на площади Ленина. Новогодняя ярмарка продлится до 14 января. Торговля будет вестись также на улицах Ленина и Горького (перед входом в парк культуры и отдыха).

На ярмарке планируется торговать напитками и блюдами. В том числе — чаем и кофе, глинтвейном и грогом (их будут продавать только совершеннолетним), шашлыком, блинчиками, карамелизованными яблоками и многим другим. Также здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию.

Подготовка должна окончиться 1 декабря. На площади смонтируют не только ярмарочные домики, но и искусственные новогодние ели, а также другие объекты, связанные с прадником. Кроме того, здесь повесят баннеры.

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ИА «Орелград»


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