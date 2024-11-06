Орловчанке возместили более 115 тысяч рублей

Женщина потратила их на покупку лекарства, положенного ей бесплатно.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Обращение поступило в Ливенскую межрайонную прокуратуру. Оказалось, что местная жительница имеет право на бесплатное получение лекарства. Препарат является жизненно необходимым. Однако по факту женщина не получала его своевременно.

В итоге орловчанка вынужденно приобретала лекарство за собственный счёт. На это она потратила около 115 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с заявлением. В итоге Департамент здравоохранения Орловской области обязали выплатить эти средства женщина, а также обеспечить её препаратом.

На данный момент орловчанке выплатили не только потраченную сумму, но и компенсацию морального вреда. «Исполнение судебного решения об обеспечении ее лекарственным препаратом обращено к немедленному исполнению», – добавили в ведомстве.

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ИА «Орелград»