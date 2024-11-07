Геморрагическая лихорадка наступает на Орловскую область?

Специалисты отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации.

На территории Орловской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по ГЛПС – геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Об этом говорится в памятке Управления Роспотребнадзора по Орловской области, которая сейчас распространяется по муниципальным районам и городам региона. Из нее следует, что специалисты указанного ведомства проанализировали данные по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Анализ показал, что на территории Орловской области с 2023 года наблюдается рост заболеваемости населения ГЛПС. Случаи инфицирования в 2023-2024 годах зарегистрированы на территории уже 15 муниципальных образований региона. ГЛПС – это зоонозная вирусная инфекция, объясняют эксперты, острое инфекционное заболевание с поражением почек и кровеносных сосудов, выраженной интоксикацией, при тяжелом течении вплоть до развития острой почечной недостаточности.

Возбудителем заболевания являются хантавирусы, о основным источник инфекции – мышевидные грызуны, хронические носители вируса. Как следует из памятки, заражение происходит воздушно-пылевым путем, когда вирус в организм человека проникает через дыхательные пути вместе с пылью. Это может произойти, например, во время «сухой» уборки домов, дачных домиков, сараев или гаражей. Вирус может попасть в организм и алиментарным путем – при употреблении в пищу продуктов, питьевой воды, зараженной выделениями грызунов.

Третий путь – контактный, при котором вирус проникает через слизистые оболочки или поврежденную кожу при непосредственном соприкосновении с грызунами и предметами, загрязненными их выделениями. Инкубационный период в среднем составляет 14-21 день, начало болезни, как правило, острое. Однако больной человек не опасен для окружающих, так как не является источником инфекции. Специалисты настоятельно рекомендуют орловцам соблюдать меры профилактики.

Они включают в себя, в том числе, проведение постоянной работы по уничтожению грызунов на территории частных домовладений, садовых и дачных участках; уборку в помещениях, которые были заселены грызунами и где были обнаружены следы их жизнедеятельности. Такую уборку необходимо проводить только влажным методом с использованием ватно-марлевой повязки, смоченной чистой водой, или в респираторе и резиновых перчатках.

Трупы грызунов из помещений необходимо удалять в средствах индивидуальной защиты, а после уборки надо тщательно вымыть руки с мылом. После уборки посуду необходимо обдать кипятком или обработать дезинфицирующим средством, постельные принадлежности просушить на солнце в течение нескольких часов. Продукты питания специалисты советуют хранить в плотно закрытых емкостях, недоступных грызунам, и ни в коем случае не употреблять в пищу продукты, поврежденные мышами.

ИА «Орелград»