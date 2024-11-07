Обслуживание госдолга Орловской области обойдется в 124 миллиона

Предельный уровень таких затрат установят законом об областном бюджете.

Обслуживание государственного долга Орловской области вошло в качестве отдельной строки в проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В соответствии с данной статьей установлен предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга на 2025 год – в сумме 124,3 миллиона рублей. Из них 145,7 тысячи рублей регион потратит на уплату процентов по кредиту, предоставленному Орловской области из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

На уплату процентов за рассрочку по мировым соглашениям от 4 августа 2005 года будет потрачено свыше 16 миллионов рублей. В данном случае речь идет о валютном долге региона, который образовался на рубеже 1990-2000-х годов и до сих пор тяжким грузом висит на шее у региона. Почти 1,4 миллиона рублей Орловская область отдаст в качестве процентов по кредиту из федерального бюджета, который регион брал для частичного покрытия дефицита своего бюджета.

Еще 13,8 миллиона рублей будет потрачено на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом в соответствии с соглашением, заключенным Орловской областью с правительством страны в январе 2022 года. Тогда из федерального бюджета Орловской области был выдан кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Кроме того, Орловщина взяла несколько бюджетных кредитов, за счет которых полностью погасила банковские кредиты. Это позволило снизить долговые обязательства, но проценты надо будет уплатить и по бюджетным кредитам. Речь тоже идет о миллионах рублей.

Ранее, презентуя проект бюджета на 2025 год, департамент финансов сообщил, что в 2025 году планируется сокращение государственного долга на 1,384 миллиарда рублей. Его изменение произойдет в связи с погашением основного долга по кредитам в сумме 1,675 миллиарда рублей и привлечением инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 291,4 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2026 года государственный долг Орловской области прогнозируется в объеме 21,96 миллиарда рублей, или 57,8 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

ИА «Орелград»