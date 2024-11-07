Орловцы потратили на спорт 32 миллиона рублей

В регионе растет спрос на спортивные услуги.

В Орловской области в сентябре 2024 года, по предварительным данным Орелстата, населению было оказано платных услуг на общую сумму 4,315 миллиарда рублей, что ровно на 1 процент в сопоставимых ценах превышает показатель сентября предыдущего года. В среднегодовом исчислении за январь-сентябрь 2024 года орловцы потратили на различные платные услуги 38,8 миллиарда рублей, или на 2,3 процента, чем годом ранее. Дороже всего жителям региона обошлись коммунальные услуги – в сентябре орловцы заплатили за них 851,4 миллиона рублей.

В перечне имеются и так называемые не первоочередные услуги. Среди них можно отметить услуги в сфере физической культуры и спорта, на которые жители Орловской области в сентябре 2024 года потратили 32,1 миллиона рублей. По подсчетам Орелстата, данный показатель на 17 процентов превосходит показатель сентября 2023 года, а по отношению к августа 2024 года он вырос на 10,7 процента. Если сравнивать по периодам, то за январь-сентябрь 2024 года орловцы потратили на спорт и физическую культуру на 6,1 процента больше денежных средств, чем за январь-сентябрь 2023 года.

Примечательно, что непосредственно на услуги фитнес-центров и спортивных клубов жители региона в сентябре 2024 года потратили 9,4 миллиона рублей, или на 16,4 процента больше, чем в сентябре 2023 года. Судя по статистике, спрос на такие услуги растет, как и в целом на спортивные услуги. В частности, за три квартала текущего года фитнес-центры и спортивные клубы выручили на 7,9 процента денежных средств большем, чем за аналогичный период предыдущего года.

Тем временем Управление Роспотребнадзора по Орловской области напомнило о том, что отношения в сфере оказания физкультурно-оздоровительных услуг регулируются постановлением правительства РФ от 30.01.2023 года № 129 и законом «О защите прав потребителей». Исполнитель обязан предоставлять потребителю информацию о сроках оказания физкультурно-оздоровительных услуг, об условиях изменения или расторжения договора, о цене дополнительных платных физкультурно-оздоровительных услуг, о перечне льготников и так далее.

«Исполнитель обязан обеспечить инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья условия для беспрепятственного доступа к местам оказания физкультурно-оздоровительных услуг, установленные законодательством РФ, – отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора. – Исполнитель по просьбе потребителя или в случае необходимости без указанного обращения обязан, без взимания дополнительной оплаты, обеспечить вызов скорой медицинской помощи и пользование аптечкой для оказания первой помощи».

Оформление, использование, продление срока действия, возобновление и переоформление абонемента или клубной карты на оказание физкультурно-оздоровительных услуг осуществляются в соответствии с условиями договора. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора исполнитель и потребитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИА «Орелград»