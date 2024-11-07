Клычков попенял мэрии Орла на медлительность

7.11.2024 | 12:52 Новости, Образование

Проблемы возникли в сфере школьного образования.

Фото: Портал Орловской области

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

В начале речь зашла о покупке дорогостоящего оборудования (лазерного гравёра) для школы №37 города Орла. Стоимость такого станка составила 1 миллион 146 тысяч.

Выяснилось, что оборудование уже поступило в областной центр. Однако городским властям ещё нужно оплатить закупку и официально принять технику. При этом область уже передала нужные суммы в город.

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов попытался оправдать промедление сложностями законодательства. Однако Клычков не принял такое объяснение.

«Вы это соглашение с Минфином видели до этого? Вы получаете деньги, а потом начинаете думать, что с ними делать. Это же бардак какой-то», – раздражённо заметил губернатор.

ИА «Орелград»


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