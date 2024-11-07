В Орле мужчине пришили губу

Он получил тяжёлую травму в ДТП.

Операция прошла в Орловской областной клинической больнице.

Как рассказали в учреждении, пациент поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с обширным дефектным ранением подбородка и нижней губы. При этом губа была оторвана.

Операцию делали под общим наркозом. Она прошла успешно. В итоге врачи восстановили пациенту объём нижней губы и замыкательную функцию нижней челюсти.

В больнице пояснили, что «пластика дефекта» выполнялась «двумя встречными скользящими лоскутами на питающих ножках».

Ранее стало известно, что в Орле в больнице Семашко начали делать уникальные операции на сосудах.

ИА «Орелград»