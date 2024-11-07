Орловского чемпиона по боксу привезут в глубинку

7.11.2024 | 12:25 Важное, Новости, Общество, Спорт

Об этом Эдуард Трояновский договорился с Андреем Клычковым.

Фото: Портал Орловской области

Напомним, на днях орловский боксёр-юниор Платон Козлов стал победителем первенства мира по боксу, причём уже во второй раз. Состязания проходили в Черногории (среди юношей и девушек в возрасте 17 и 18 лет).

Сегодня на заседании с главами муниципальных образований губернатор Андрей Клычков наградил чемпиона и его тренера почётными грамотами. Затем слово взял известный спортсмен и тренер, президент Федерации бокса Орловской области Эдуард Трояновский. Он подарил губернатору только что изданную книгу о лучших представителях этого вида спорта, а затем предложил познакомить с достижениями Козлова молодёжь, проживающую в различных районах нашего региона.

«Я бы хотел Платона провезти по всем нашим муниципальным образованиям, где есть спорт, и познакомить с ним молодое поколение — чтобы они знали, что у нас есть такие ребята, стремились быть похожими на него и быть лучше», – заявил Трояновский.

Губернатор выразил согласие и поручил ответственным чиновникам проработать вопрос с организацией этих поездок.

ИА «Орелград»


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