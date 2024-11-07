Как сообщает “Вечерний Орёл” конфликт вокруг цеолитового завода в Орловской области уходит в политическую плоскость

В российском медиапространстве активизировалась информационная кампания против медиа-менеджера Арама Габрелянова, известного благодаря проектам «Лайф ру» и «Мэш». Информационная атака инспирирована ресурсами, за которыми стоят персонажи, признанные в России иноагентами.

Это месторождение цеолита, крупнейшее в центральной России, длительное время является предметом имущественных споров. Уникальность текущей ситуации заключается в том, что эти споры вышли за рамки юридической плоскости и перешли в политическое русло. Федеральные СМИ указывают на связи нынешнего владельца завода «Промцеолит» Александра Казаченко с оппозиционерами Ильей Пономаревым и Романом Доброхотовым (признаны в РФ иноагентами). Первый из них, бывший депутат Госдумы, уехал в Киев и сотрудничает с местными террористическими группами, в то время как второй является владельцем издания The Insider, признанного иностранным агентом в России.

Согласно информации издания «Известия», в силовых структурах высказываются предположения о том, что средства, выведенные Казаченко с предприятия, могли быть использованы в том числе и на поддержку украинских и про-украинских формирований.

Распространители информационных вбросов в защиту нынешнего руководства и владельца завода «Промцеолит», такие как Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Компромат ГРУПП», также являются иностранными агентами. Они опубликовали обвинения в адрес Габрелянова, который, как утверждается, имеет связи с компанией «Цеотрейдресурс», бывшим дистрибьютором и кредитором завода «Промцеолит».

Как сообщалось ранее, завод «Промцеолит» имеет задолженность перед компанией «Цеотрейдресурс» порядка 90 млн рублей. В связи с сложившейся ситуацией и невозможностью получить выплаты «мирным путем», «Цеотрейдресурс» подал иск по признании АО «Промцеолит» несостоятельном (банкротом). Иск рассматривает Арбитражный суд Орловской области.

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