Орловцев возмутил самопальный салют

Соцсети заполнили негодующие комментарии.

Основной причиной негодования стало то, что неизвестные любители пиротехники «порадовали» земляков салютом сразу после отбоя ракетной опасности. Напомним, в последний раз она объявлялась накануне с 21:10 до 21:54.

Салют запустили в Железнодорожном районе рядом с домом по улице Русанова, 52. Судя по фото и видео с места события, залпы были достаточно заметными и громкими.

Орловцы отнеслись к поступку негативно, что нашло широкое отражение в социальных сетях. Запуск пиротехники в такой напряжённый момент восприняли как неуместный и хулиганский поступок.

Напомним, с началом СВО в нашей области периодически вводятся запреты на продажу и использование пиротехнических изделий. Так было в 2023-м в период празднования Дня города, а также минувшей зимой, перед новогодними праздниками и после них.

ИА «Орелград»