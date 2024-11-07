Мэр Орла согласовал облик поликлиники №1

Новый корпус должны построить к 19 ноября 2026-го года.

Постановление опубликовано на официальном сайте Администрации Орла. Его утвердил Юрий Парахин.

Градоначальник одобрил архитектурный облик будущего объекта капитального строительства. Напомним, новый корпус будут возводить рядом с Паровозной улицей и Московским шоссе, недалеко от железнодорожного вокзала.

Ранее Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил открытый конкурс для компаний, претендующих на этот госзаказ. Начальная (максимальная) цена контракта составляет примерно 1,3 миллиарда рублей.

В здании будет шесть этажей. Общая площадь помещений составит примерно 9,3 тысячи квадратных метров. В корпусе будут принимать до 600 пациентов за смену. Также здесь создадут дневной стационар на 18 мест.

Заявки принимаются до 19 ноября. Стройка должна завершиться ровно через два года — 19 ноября 2026-го.

ИА «Орелград»