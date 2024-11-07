Из Орла в Таджикистан впервые отправили молочную продукцию

Это произошло под контролем специалистов Россельхознадзора.
Новость сообщили в территориальном управлении ведомства.
На экспорт отгрузили 634 килограмма сыра и сырного продукта. Партию отправило одно из предприятий, работающих в областном центре.
Ранее оно получило право на экспорт различных видов молочной продукции — не только в Таджикистан, но и в страны Евразийского экономического союза, Монголию, Азербайджан и Узбекистан.
Продукция отправлена в сопровождении полного пакета необходимых документов. Качество и безопасность товара подтверждены протоколами лабораторных испытаний, проведённых аккредитованными организациями.
ИА «Орелград»