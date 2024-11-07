Из Орла в Таджикистан впервые отправили молочную продукцию

7.11.2024 | 10:30 Новости, Экономика

Это произошло под контролем специалистов Россельхознадзора.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Новость сообщили в территориальном управлении ведомства.

На экспорт отгрузили 634 килограмма сыра и сырного продукта. Партию отправило одно из предприятий, работающих в областном центре.

Ранее оно получило право на экспорт различных видов молочной продукции — не только в Таджикистан, но и в страны Евразийского экономического союза, Монголию, Азербайджан и Узбекистан.

Продукция отправлена в сопровождении полного пакета необходимых документов. Качество и безопасность товара подтверждены протоколами лабораторных испытаний, проведённых аккредитованными организациями.

ИА «Орелград»


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