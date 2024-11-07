Орловцы все чаще судятся за лекарства

Количество судебных социальных споров в регионе выросло втрое.

В Орловской области в первой половине 2024 года был отмечен значительный рост, более чем в 3 раза, социальных споров, рассмотренных судами. По данным пресс-службы Орловского облсуда. Всего было рассмотрено 1153 дела, тогда как в первом полугодии 2023 года их было 301. При этом с удовлетворением исковых требований в этом году рассмотрено 99,2 процента, или 1144 дела. Лишь по девяти 9 делам в удовлетворении иска было отказано.

«Из общего количества рассмотренных судами социальных споров основную часть составляют споры, связанные с предоставлением мер государственной поддержки отдельным категориям граждан (это льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, средствами реабилитации инвалидов), – сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. – По таким искам рассмотрено 1086 дел, из которых по 1085 делам исковые требования удовлетворены (99,9 процента), по одному иску – отказано».

Для сравнения, в первой половине предыдущего года в Орловской области было рассмотрено 278 дел по искам о предоставлении мер государственной поддержки, в частности по бесплатному предоставлению лекарственных препаратов, из которых по 277 делам исковые требования были удовлетворены и только по одному иску было отказано. Иски, связанные с бесплатным обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, как правило, в интересах граждан инициируются прокурорами, отметили в суде.

«Начиная с 2023 года, судами области рассматриваются также иски медицинских работников о признании права на специальную социальную выплату, установленную постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2022 года № 2568», – добавили в пресс-службе Орловского облсуда. О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан говорили и на заседании правительства Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков.

«В Орловской области более 14,5 тысяч федеральных и свыше 47 тысяч региональных льготников имеют право на получение льготных лекарственных препаратов. В текущем году на закупку таких лекарств в общей сложности выделено свыше 1,106 миллиарда рублей. Предпринимаются шаги, призванные повысить эффективность работы на данном направлении. В подготовленном нами проекте областного бюджета на 2025 год предусмотрено увеличение финансирования льготного лекарственного обеспечения граждан», – цитирует Андрея Клычкова губернаторская пресс-служба.

Сообщается также, что в текущем году в регионе было обслужено более 157 тысяч рецептов федеральных льготников и 306 тысяч рецептов региональных льготников. В настоящее время лекарства для них закупается на выделенные в октябре 2024 года дополнительные денежные средства, причем 26,5 миллиона рублей выделено для обеспечения лекарствами граждан по судебным решениям.

ИА «Орелград»