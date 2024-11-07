В Орле в больнице Семашко начали делать уникальные операции

7.11.2024 | 11:35 Медицина, Новости

Врачи оперируют прямо внутри сосудов — в щадящем режиме.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Это стало возможным благодаря современному ангиографическому комплексу, закупленному в рамках национального проекта «Здравоохранение». Приобретение обошлось в 60 миллионов рублей. Сейчас в больнице имени Семашко подвели первые итоги эксплуатации новой техники.

Оборудование позволяет хирургу проводить манипуляции без открытого вмешательства и общего наркоза, а также без последующей долгосрочной реабилитации. Операция происходит внутри сосудов — под чутким контролем рентген-аппарата.

На данный момент на новом комплексе выполняется ангиопластика со стентированием артерий, а также эмболизация сосудов – при кровотечениях, доброкачественных и злокачественных образованиях, миоме матки и гиперплазии предстательной железы. Об этом рассказали в самом медицинском учреждении.

Сейчас врачи сделали уже около 300 операций. Комплекс используется при вмешательствах в кардиологии, гинекологии и урологии, а также в других медицинских областях.

ИА «Орелград»


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