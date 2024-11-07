Отбор перевозчиков на нерентабельные маршруты не состоялся

Малоинтенсивные межмуниципальные маршруты оказались не интересны соискателям.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области признал несостоявшимся отбор на предоставление перевозчикам субсидии из областного бюджета. Субсидия предназначена на возмещение части затрат на организацию гарантированного устойчивого функционирования регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, в том числе по малоинтенсивным маршрутам и маршрутам с низким пассажиропотоком.

Отбор стартовал в октябре. В соответствии с его условиями, он признается несостоявшимся в случаях, если на участие не поступило ни одной заявки, либо если все заявки были отклонены организатором. В данном случае, видимо, речь идет об отсутствии заявок. Финансирование ведется в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Проведение отбора должно было помочь найти перевозчиков на маршруты, которые считаются нерентабельными с точки зрения коммерции. Но перевозчики могли бы возместить часть своих выпадающих доходов за счет казенных средств.

Пока сложно судить о том, что больше отпугивает участников от таких торгов – суммы субсидий или требования, который должны соответствовать участники отбора. Последние достаточно жесткие, но типичные. Так, участник отбора не должен являться иноагентом или иностранным юридическим лицом, участником офшорных компаний, спонсором экстремистской деятельности и терроризма. Он не должен иметь никаких связей с террористическими организациями и террористами, с распространением оружия массового уничтожения.

В то же время участник отбора должен иметь действующую лицензию на перевозки пассажиров и работать в данной сфере по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на основании контрактов, заключенных с властями. Получателями субсидий могли стать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого им надо было подать в департамент заявку и копии ряда документов, в том числе справку, составленную в произвольной форме, заверенную участником отбора и подтверждающую соблюдение им требований и условий, указанных в документации о конкурсном отборе.

Кстати, объем распределяемой субсидии составлял 1 миллион рублей. Ее размер по конкретному субсидируемому маршруту определяется по формуле, учитывающей фактический объем работы – километраж – по маршруту и стоимость 1 км работы транспортных средств.

ИА «Орелград»