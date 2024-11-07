Орловские корма проверили на наличие грибов

Более 300 исследований провели эксперты испытательной лаборатории.

В текущем году специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории было проведено 320 исследований проб кормов на наличие микроскопических грибов. В учреждении пояснили, что в лабораторных условиях проверялось зерно, комбикорма, отруби, разнообразные жмыхи и шроты, жом. Все образцы успешно выдержали испытания, эксперты подтвердили, что они соответствуют установленным нормам и требованиям.

«Микроскопические грибы в кормах потенциально опасны для здоровья животных, – уточнили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Они ухудшают кормовую ценность зернового сырья и кормов, делают их непригодными к употреблению. Загрязнение кормов микроскопическими грибами возможно на любом этапе их производства: в поле, при транспортировке, хранении, переработке. Развитию грибов способствуют следующие условия: высокая влажность и температура, наличие кислорода».

Тем временем Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило, что в период с 1 января по 1 ноября 2024 года под контролем сотрудников данного ведомства с территории Орловской области было вывезено за рубеж более 900 партий подконтрольных госветнадзору грузов общим весом 47,4 тысячи тонн. Текущий показатель на 2,4 тысячи тонн превзошел показатель прошлого года.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения. Так, в Латвию, Китай и Республику Беларусь было отправлено 24,3 тысячи тонн кормовой пшеницы, 1,3 тысячи тонн кормового ячменя, 5,8 тысячи тонны свекловичного жома, 6,5 тысячи тонн рапсового шрота и 9,6 тысячи тонн подсолнечного шрота», – перечислили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора.

Кроме того, в Узбекистан Орловская область в этом году направила 20 тонн готовой мясной продукции, а в Туркменистан — более трех тонн молочных изделий. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов, – подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»