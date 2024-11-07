Орловская полиция попросила чиновников ликвидировать наркорекламу

7.11.2024 | 13:40 Важное, Криминал, Новости

Речь идёт о незаконных надписях, которые помогают приобрести вещества, запрещённые к свободному обороту.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Их выявили в ходе второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью». О его итогах рассказали в региональном Управлении МВД.

Подобные надписи выявили в Орле и Орловском муниципальном округе. Соответствующие просьбы направлены главам данных образований.

Также полиция установила восемь сайтом, где рекламировались или пропагандировались наркотики либо имели место нарушения законодательства, связанные с экстремизмом. МВД направило в Роскомнадзор официальные письма с просьбой о блокировке этих ресурсов.

По итогам этапа из незаконного оборота изъяли 318 граммов наркотических веществ. На телефон доверия полиции поступило 24 звонка с информацией о незаконном обороте наркотиков.

Кроме того, сотрудники МВД провели рейды в 180 местах пребывания молодёжи, в том числе, несовершеннолетних. Они проводились в торгово-развлекательных комплексах, клубах и барах, парках и других подобных местах.

ИА «Орелград»


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