В «Совете солдатских матерей» рассказали о работе с Лежневым

У общественников остались неоднозначные впечатления.

Глава регионального отделения организации Валентина Старовойтова дала интервью «Орловской среде-плюс». Общественнице предложили прокомментировать высказывания губернатора Андрея Клычкова, который на последнем заседании облсовета «вступился» за своего всё ещё действующего советника, напомнив о его позитивной деятельности в период пандемии ковида и на СВО.

Как рассказала Старовойтова, как минимум в одном случае Сергей Лежнев оказался не на высоте. Командование одной из частей попросило «Совет солдатских матерей» привезти на фронт доски для строительства блиндажей. Общественники нашли то, что требовалось, и попросили советника просто доставить груз в нужное место. Лежнев согласился.

«Когда приехала в эту часть на Пасху…, спрашиваю командира: «А лес-то вам привезли?» А он говорит: «Да он [Лежнев] позвонил, представился, кто он такой, и сказал: «Вы Старовойтовой скажите, что я вам отдал, мне этот лес нужен в другое место», – пояснила общественница.

Также Старовойтова негативно оценила высказывания Клычкова в защиту Лежнева, сделанные на облсовете. Она напомнила, что предприниматели, общественные организации и отдельные граждане (в том числе, женщины и пенсионеры) помогают фронту на свои деньги, выкраивая для этого свободное от другой деятельности время, а Лежнев всего лишь исполнял свою работу, находясь на госслужбе.

«Это молодой мужчина! Здоровый! И он такой хороший, потому что едет, везёт гуманитарку! Заслуга!.. Возить гуманитарную помощь, получая заработную плату и еще командировочные», – высказалась глава «Совета солдатских матерей».

ИА «Орелград»