В Орле отметили годовщину Октябрьской революции

7.11.2024 | 11:45 Новости, Общество, Политика

В мероприятии участвовал губернатор Андрей Клычков.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Несколько десятков человек пришли на площадь имени Ленина и возложили цветы к памятнику вождю.

Среди них оказался губернатор Андрей Клычков, член КПРФ, а также зампред областного совета Иван Дынкович, руководитель этой фракции в региональном парламенте. Память Октября почтили красными гвоздиками.

Безопасность на митинге обеспечивалась полицией.

Напомним, что День Октябрьской революции не является официальным государственным праздником с 2005-го года. Тогда же был учреждён День народного единства. Однако фактически 7 ноября продолжают отмечать достаточно широко.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования