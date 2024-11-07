В Орле отметили годовщину Октябрьской революции

В мероприятии участвовал губернатор Андрей Клычков.

Несколько десятков человек пришли на площадь имени Ленина и возложили цветы к памятнику вождю.

Среди них оказался губернатор Андрей Клычков, член КПРФ, а также зампред областного совета Иван Дынкович, руководитель этой фракции в региональном парламенте. Память Октября почтили красными гвоздиками.

Безопасность на митинге обеспечивалась полицией.

Напомним, что День Октябрьской революции не является официальным государственным праздником с 2005-го года. Тогда же был учреждён День народного единства. Однако фактически 7 ноября продолжают отмечать достаточно широко.

ИА «Орелград»