В Орле помогут семьям участников СВО, погибших под Курском

Власти города расширили правила предоставления единовременных выплат.

Администрация города Орла внесла изменения в «Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты члену семьи (близкому родственнику) погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации, принимавшего участие в специальной военной операции». Власти областного центра руководствовались при этом указом губернатора Орловской области «Об установлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан», изданным в октябре 2024 года.

Напомним, что губернатор расширил действие мер поддержки на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в приграничье. В городе сделали то же самое – отныне порядок предоставления выплат распространяется не только на семьи участников СВО, погибших на территории Украины и новых регионов РФ, но и на тех, кто выполнял задачи на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Аналогичные изменения внесены и в правила расходования средств резервного фонда администрации города Орла, поскольку такие выплаты производятся именно из него.

Действующий порядок был принят в марте 2023 года. Согласно ему право на единовременную денежную выплату имеет один из членов семьи или близких родственников погибшего или умершего вследствие полученных ран гражданина, принимавшего участие в военной операции. Выплата положена тому, кто взял на себя расходы по организации погребения погибшего участника военной операции. Это могут быть: супруга, состоящая на день гибели военного в зарегистрированном браке с ним, его дети, достигшие 18 лет, родители, полнородные братья и сестры.

Размер единовременной денежной выплаты составляет 30 000 рублей. Для ее получения необходимо подать заявление в администрацию города Орла в течение 12 месяцев со дня гибели или смерти гражданина, принимавшего участие в военной операции. К заявлению следует приложить пакет документов. С учетом внесенных изменений, надо представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания на территории города Орла гражданина, принимавшего участие в специальной военной операции или выполнявшего задачи на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

ИА «Орелград»