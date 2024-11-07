В Орле почтили память легендарного полярника

К 130-летию со дня рождения Ивана Папанина организовали выставку.

«Герой жестокой эпохи» – так называется выставка литературы, приуроченная к 130-летию со дня рождения легендарного полярника Ивана Папанина. Оно проходит по 30 ноября 2024 года в Орловской областной библиотеке имени И.А. Бунина. Выставка открыта в фойе читального зала. Среди экспонатов представлены книги, статьи, фотографии и другие материалы, рассказывающие о жизни Папанина.

«Посетители смогут узнать о его участии в полярных экспедициях, о работе начальником первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1», а также о его вкладе в развитие науки, – отметили в «Бунинке». – Особое внимание будет уделено книгам, написанным самим Папаниным. Они позволят читателям ближе познакомиться с его личностью и взглядами на жизнь».

Иван Дмитриевич Папанин — советский исследователь Арктики, доктор географических наук, контр-адмирал. Он стал известен благодаря своим экспедициям. Так, в 1932-1933 годах он возглавлял полярную станцию в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа, в 1934-1935 годах – полярную станцию на мысе Челюскина, а в 1937-1938 годах – первую дрейфующую станцию «Северный полюс» («СП-1»). В 1939-1946 году Папанин был начальником Главсевморпути, а в 1941-1945 года – одновременно уполномоченным Государственного комитета обороны СССР по перевозкам на Севере.

После войны он продолжал активно заниматься научной деятельностью, был начальником отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР и одновременно директором института биологии внутренних вод АН СССР, возглавлял московский филиал Географического общества СССР. Папанин не является уроженцем Орловщины, в отличие от другого легендарного исследователя Владимира Русанова. Он родился в 1894 году Севастополе в семье матроса.

«С детства он мечтал о море и путешествиях, – говорят в «Бунинке». – В 1912 году Папанин уехал из родного города и начал работать матросом на торговых судах. В Первую мировую войну служил на Черноморском флоте, участвовал в Гражданской войне на стороне Красной армии. Иван Дмитриевич вошел в историю как выдающийся исследователь Арктики. Он посвятил свою жизнь изучению этого сурового края и внес значительный вклад в науку. Его экспедиции помогли лучше понять природу Арктики и возможности человека в этих условиях».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»