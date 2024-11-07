Южный подъезд к Мценску обещают сдать в ноябре

Протяжённость участка составляет 1 километр 460 метров.

Работы выполняет ООО «Дорснаб». В настоящее время здесь завершена деятельность по усилению дорожной одежды, а также по устройству нижнего и верхнего слоёв покрытия.

В ближайшее время подрядчик обещает укрепить обочины щебнем, обустроить линии электроосвещения, нанести дорожную разметку. Также у дороги установят дорожные знаки и автобусные остановки.

«Завершение капитального ремонта участка Южного подъезда к городу Мценску планируется в ноябре этого года», – отметили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в Орловской области по данному нацпроекту планируется отремонтировать 19 километров и 730 метров автомобильных трасс регионального и межмуниципального значения.

ИА «Орелград»