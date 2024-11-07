Южный подъезд к Мценску обещают сдать в ноябре

7.11.2024 | 15:01 ЖКХ, Новости

Протяжённость участка составляет 1 километр 460 метров.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Работы выполняет ООО «Дорснаб». В настоящее время здесь завершена деятельность по усилению дорожной одежды, а также по устройству нижнего и верхнего слоёв покрытия.

В ближайшее время подрядчик обещает укрепить обочины щебнем, обустроить линии электроосвещения, нанести дорожную разметку. Также у дороги установят дорожные знаки и автобусные остановки.

«Завершение капитального ремонта участка Южного подъезда к городу Мценску планируется в ноябре этого года», – отметили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в Орловской области по данному нацпроекту планируется отремонтировать 19 километров и 730 метров автомобильных трасс регионального и межмуниципального значения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования