Вышел в свет снятый в Орле фильм Дюжева

7.11.2024 | 16:56 Новости, СВО

Это документальная лента об участнике СВО Владимире Харчикове.

Харчиков и Дюжев на вокзале Орла. Фото: Лента.ру

Харчиков является жителем Курской области, однако фильм снимался в Орле (в августе этого года). Участник СВО приезжал в наш город, чтобы провести лекцию в рамках проекта «Твой герой». Известный актёр Дмитрий Дюжев также прибыл в Орёл для встречи и съёмок.

Мужчина ушёл на спецоперацию добровольно, ещё в апреле 2022-го года. Чтобы попасть на фронт, он скрыл, что является инвалидом второй группы (в связи с онкологическим заболеванием).

Ранее Харчиков работал в полиции и служил в ВДВ, участвовал в Первой чеченской войне.

Фильм опубликовала «Лента.ру». Документальная картина является частью медиапроекта «Герой по соседству».

ИА «Орелград»


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