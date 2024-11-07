Вышел в свет снятый в Орле фильм Дюжева

Это документальная лента об участнике СВО Владимире Харчикове.

Харчиков является жителем Курской области, однако фильм снимался в Орле (в августе этого года). Участник СВО приезжал в наш город, чтобы провести лекцию в рамках проекта «Твой герой». Известный актёр Дмитрий Дюжев также прибыл в Орёл для встречи и съёмок.

Мужчина ушёл на спецоперацию добровольно, ещё в апреле 2022-го года. Чтобы попасть на фронт, он скрыл, что является инвалидом второй группы (в связи с онкологическим заболеванием).

Ранее Харчиков работал в полиции и служил в ВДВ, участвовал в Первой чеченской войне.

Фильм опубликовала «Лента.ру». Документальная картина является частью медиапроекта «Герой по соседству».

ИА «Орелград»