Орловца будут судить за похищение паспортов

Он отобрал их у своей знакомой и её дочери.
Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.
Подозреваемый — 53-летний житель Покровского района. Как считают в ведомстве, свои злодеяния он совершил в августе и сентябре текущего года. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В первом случае он вступил в конфликт со знакомой, взял её мобильный телефон и бросил его на каменный порог жилого дома. Устройство пришло в негодность. Материальный ущерб оценивается примерно в 15 тысяч рублей.
Во втором случае мужчина похитил у орловчанки её паспорт, а также паспорт её дочери, причём несовершеннолетней. Затем он сжёг документы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в судебный участок местного мирового суда. Орловцу инкриминируют статьи «умышленное уничтожение чужого имущества» и «похищение паспорта».
Ранее стало известно, что орловская полиция попросила чиновников ликвидировать наркорекламу.
ИА «Орелград»