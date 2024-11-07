Орловца будут судить за похищение паспортов

7.11.2024 | 15:57 Криминал, Новости

Он отобрал их у своей знакомой и её дочери.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Подозреваемый — 53-летний житель Покровского района. Как считают в ведомстве, свои злодеяния он совершил в августе и сентябре текущего года. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В первом случае он вступил в конфликт со знакомой, взял её мобильный телефон и бросил его на каменный порог жилого дома. Устройство пришло в негодность. Материальный ущерб оценивается примерно в 15 тысяч рублей.

Во втором случае мужчина похитил у орловчанки её паспорт, а также паспорт её дочери, причём несовершеннолетней. Затем он сжёг документы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в судебный участок местного мирового суда. Орловцу инкриминируют статьи «умышленное уничтожение чужого имущества» и «похищение паспорта».

Ранее стало известно, что орловская полиция попросила чиновников ликвидировать наркорекламу.

ИА «Орелград»


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