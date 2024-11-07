В Орле нашли временный выход из транспортного коллапса

С трудностями столкнулись жители микрорайонов №6 и №8 (в Северном районе города).

Они находятся на улице Родзевича-Белевича. Недавно местные жители записали видеообращение к властям, пообещав при необходимости вынести проблему на федеральный уровень.

Сегодня с местными жителями встретились представители областной и городской администрации, включая главу регионального Департамента дорожного хозяйства Алексея Субботина. Орловцам представили план с несколькими вариантами выезда из микрорайона.

Чиновники предлагают либо продлить улицу Роздзевича-Белевича до перекрёстка с улицами Кузнецова и Кукушкина, либо оборудовать выезд через Орловский муниципальный округ на Силикатную улицу. Ещё один вариант — построить межквартальный проезд, который соединит Родзевича-Белевича и Раздольную.

Известно, что в мэрии уже запланировали расходы на предпроектные работы. Они должны состояться в следующем году. После них чиновники получат все сведения по всем трём вариантам и выберут один.

Затем нужно будет разработать уже полноценный проект, что займёт ещё некоторое время — около полутора лет. Средства на само строительство нужно будет просить у федеральных структур (в рамках соответствующих программ).

Впрочем, пока что стороны нашли временный выход из ситуации. В районе планируется организовать дополнительную полосу движения — на Металлургов у перекрёстка с Раздольной. Также здесь перенесут дорожные знаки «Запрет парковки». Кроме того, нужно будет наладить режим работы светофора.

Всё это собираются сделать в начале следующего года.

ИА «Орелград»