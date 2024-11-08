На Орловщине выявили троих заболевших вирусом «Коксаки А»

Об этом заявил глава Управления Роспотребнадзора.

Александр Румянцев озвучил информацию в интервью на телеканале «Первый областной». Все три случая зафиксированы в августе этого года.

Коксаки относится к энтеровирусам. Болезнь вызывает диарею, боль в горле, сыпь, а также поражает центральную нервную систему.

Ранее стало известно, что на этой неделе вспышка заболевания произошла в девяти регионах России. Опасный вирус нашли у детей в садах и школах. В том числе — в ЦФО (в Брянской, Московской, Владимирской и Калужской областях).

В Орловской области вспышка заболевания вирусом Коксаки (только не «А», а «А6») фиксировалась в 2022-м году, в Краснозоренском районе.

Всего в текущем году на Орловщине зарегистрировано около 60 случаев заболевания различными энтеровирусными инфекциями. «Энтеровирусы были, есть и будут», – констатировал Румянцев.

ИА «Орелград»