На Орловщине выявили троих заболевших вирусом «Коксаки А»

8.11.2024 | 12:29 Медицина, Новости

Об этом заявил глава Управления Роспотребнадзора.

Фото: obl1.ru

Александр Румянцев озвучил информацию в интервью на телеканале «Первый областной». Все три случая зафиксированы в августе этого года.

Коксаки относится к энтеровирусам. Болезнь вызывает диарею, боль в горле, сыпь, а также поражает центральную нервную систему.

Ранее стало известно, что на этой неделе вспышка заболевания произошла в девяти регионах России. Опасный вирус нашли у детей в садах и школах. В том числе — в ЦФО (в Брянской, Московской, Владимирской и Калужской областях).

В Орловской области вспышка заболевания вирусом Коксаки (только не «А», а «А6») фиксировалась в 2022-м году, в Краснозоренском районе.

Всего в текущем году на Орловщине зарегистрировано около 60 случаев заболевания различными энтеровирусными инфекциями. «Энтеровирусы были, есть и будут», – констатировал Румянцев.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования