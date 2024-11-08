В Орле создан Градостроительный совет

Такое постановление утвердил мэр.

Документ опубликован на сайте Администрации города.

Совет будет постоянно действующим совещательным органом по вопросам архитектуры и градостроительства, строительной индустрии и внешнего благоустройства. Орган будет заниматься «профессиональным коллегиальным рассмотрением, обсуждением и оценкой» профильных вопросов и проблем.

Согласно тексту документа, председателем Совета является первый заместитель мэра Орла. Сейчас эту должность занимает Вадим Ничипоров.

В его состав вошли 31 человека. Это представители крупнейших строительных компаний, архитекторы и дизайнеры, историки, представители общественности.

ИА «Орелград»