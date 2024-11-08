В Орле создан Градостроительный совет

8.11.2024 | 12:36 Важное, Новости, Общество, Строительство

Такое постановление утвердил мэр.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Документ опубликован на сайте Администрации города.

Совет будет постоянно действующим совещательным органом по вопросам архитектуры и градостроительства, строительной индустрии и внешнего благоустройства. Орган будет заниматься «профессиональным коллегиальным рассмотрением, обсуждением и оценкой» профильных вопросов и проблем.

Согласно тексту документа, председателем Совета является первый заместитель мэра Орла. Сейчас эту должность занимает Вадим Ничипоров.

В его состав вошли 31 человека. Это представители крупнейших строительных компаний, архитекторы и дизайнеры, историки, представители общественности.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования